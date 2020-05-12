3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol uygulaması - Son Dakika
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3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol uygulaması

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı.

3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol uygulaması, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulamasına başladı.


Korona virüs salgınına karşı il genelinde etkin bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçe arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta beton yol imalatına başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulaması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Ahmetli ilçesinde devam eden beton yol imalatını inceledi. Öztozlu'ya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın, Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser, Kestelli Mahalle Muhtarı Ekrem Gürbüz de eşlik etti.


"Ekiplerimiz canla başla çalışıyor"


İncelemenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Beton yol uygulamasına geçtiğimiz yıl Saruhanlı'da başlamıştık. Daha sonra bu uygulamayı kış mevsimi boyunca devam ettirdik. Şuanda da, Turgutlu, Ahmetli ve Saruhanlı ilçeleri arasında 44 kilometrelik bir güzergahta çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz hafta çalışmalarına başladığımız güzergahta, yaklaşık 3 kilometrelik hem mekanik sarma, hem de beton kısmı bitti. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da çalışmalarımız devam edecek Bu anlamda yol bakım çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çok önem veriyor. Sezonumuz başladı. Sathi kaplamada da bu sene bin kilometrelik bir hedefimiz vardı. Korona virüs salgını nedeniyle bu hedefimizde sapma olmaması için Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.


Çalışmalar hakkında teknik bilgi verdi


Yapımı devam eden yol imalatıyla ilgili teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Ahmetli ilçemizden başlayıp Turgutlu ilçemizi takip eden ve Saruhanlı ilçemizde son bulan bir güzergahın üzerindeyiz. Bu güzergahın önemi, üzerinde 15'ten fazla nüfusu yüksek mahallemize hizmet vermesi. Bunun yanı sıra özellikle tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan geçmesi. Bu noktada, yaklaşık 44-45 kilometrelik güzergah üzerinde imalata başladık. İmalatta yaklaşık 3 kilometrelik bir beton kısmı tamamladık. Yolumuz 7.2 metre genişliğinde, 17 santimetre kalınlığında beton seriminiz var. Bunu da sıkıştırarak 15 santim kalınlığında bir platform elde ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün yol yapım çalışmaları için tüm imkanları bizler için seferber etti. Önümüzdeki sokağa çıkma yasağında da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bize verdiği desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan çalışmanın önemine değindi


Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da yapımı devam eden yol çalışmasının ilçe için önemine değinerek, "Şuan yapılmakta olan yol Ahmetli'mizin Kestelli, Kargın, Mandallı, Derici ve Cambazlı Mahallerine hizmet etmekle birlikte, bu bölgede tarımsal arazisi bulunan birçok vatandaşımızın da kullanacağı bir yol olacaktır. Aynı zamanda Turgutlu ve Ahmetli arasında bağlantısına alternatif bir yol olacaktır. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyeti paylaşan mahalle muhtarlarından Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın, "Çok kalıcı bir eser oldu, bu yol. Yaklaşık 70-80 sene gidebilecek, efsane bir şey oldu. Tarımda istediğimiz ekonomiyi elde edemiyorduk. Ama şimdi bu yol sayesinde araç daha rahat çalışacak. Cengiz Başkana teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar." derken, Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser ise, "Bu yolun olması çok güzel. Daha önce bu yolda arabalarımız bozuluyordu. Yaptıkları hizmetler için Cengiz başkana teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


Kestelli Mahalle Muhtarı Ekrem Gürbüz de şunları söyledi: "Çalışmalardan dolayı Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz. Bu yolun mahallerimize çok faydalı olacağını biliyoruz." - MANİSA

Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:15 Kaynak: İHA


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