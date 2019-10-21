3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice kırsalında polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan 'Fedai Koçer' kod adlı 1993 doğumlu Yusuf Demir olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 1'i Gri Liste'de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -