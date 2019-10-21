Son Dakika Haberleri: 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

31 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41 
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