3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
31 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41
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