3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı - Son Dakika
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3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı

11.10.2022 00:57
3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı

3 ilde aranması olan ve çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Kayseri'de yakalandı.

3 ilde aranması olan ve çeşitli suçlardan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Kayseri'de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerinde aranması bulunan ve hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. (29), Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı - Son Dakika
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