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3 ilde çek senet dolandırıcılarına 'Kobra' operasyonu: 10 gözaltı

42 dakika önce

ANKARA merkezli 3 ilde karşılıksız çeklerle 63 vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

3 ilde çek senet dolandırıcılarına 'Kobra' operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
ANKARA merkezli 3 ilde karşılıksız çeklerle 63 vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 'Kobra' lakaplı çete lideri Yalçın L.'den adını alan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 63 vatandaş tarafından gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Derinleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 10 kişilik çetenin izine ulaştı. Çeteye yönelik, Ankara başta olmak üzere, Çorum ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri 'Kobra' lakaplı Yalçın K. ve beraberindeki 10 çete üyesi adreslerinde kıskıvrak yakalandı.
HER FİRMADAN 3 MİLYON TL VURGUN
Ekiplerin çalışmaları kapsamında, çete üyelerinin, dolandırdıkları firmaları okuma-yazma bilmeyen kişileri kullanarak vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete tarafından açılan firmaların, başka firmalarla ticaret yapıyormuş gibi gösterip bankalardan çek koçanı aldıkları belirlendi. Okuma-yazma bilmeyen ve madde bağımlılarına firmaları devredip çekleri bu şahıslara imzalatan çetenin, bu çekleri 12 bin ile 15 bin TL civarında sattıkları belirlendi.  Çeklerin vade günü yaklaştığında firmayı kapatıp kaçan çetenin, kurdukları her bir firmadan yaklaşık 3 milyon TL civarında kazanç elde ettiği saptandı.
KOBRA YALÇIN TUTUKLANDI
Kobra cinsi yılan besleyen ve 'Kobra' lakaplı çete lideri Yalçın K, ile Savaş B. ve Aykut B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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