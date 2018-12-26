3 İlde Daha Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Tokat, Nevşehir ve Yozgat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Tokat
, Nevşehir
ve Yozgat
'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava koşulları nedeni ile il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini kaydetti. Nevşehir'de gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar
yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. Yozgat'ta da durum aynıydı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:36 Kaynak: İHA
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