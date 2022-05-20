3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

20.05.2022 10:20
3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nni eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüten bazı kişileri tespit etti. Örgüte ait güncel öğrenci evinde kaldıkları belirlenen aralarında aktif öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 11 kişinin yakalanması için polis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin baskını sırasında örgüt evinden dışarı atılan bir telefona el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Baskın sırasında evden atılan telefondan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda video, resim ve doküman bulundu.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


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