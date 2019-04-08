Son Dakika Haberleri: 3 İlde Eş Zamanlı Oto Hırsızlığı Operasyonu

3 İlde Eş Zamanlı Oto Hırsızlığı Operasyonu

49 dakika önce

İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri, Diyarbakır'da yedek parça olarak pazarladıkları iddia edilen 8 kişilik şebeke, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

3 İlde Eş Zamanlı Oto Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri, Diyarbakır'da yedek parça olarak pazarladıkları iddia edilen 8 kişilik şebeke, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte Diyarbakır'da yüzlerce çalıntı otomobil parçalarının bulunduğu bir depo ortaya çıkarıldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren telefon fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen İstanbul, Kırklareli, Diyarbakır'daki 8 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı şebekesi üyesi 8 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'da yapılan bir adreste ise yüzlerce çalıntı otomobil parçasının bulunduğu bir depo ele geçirildi. Depoda yapılan incelemede şu ana kadar 8 çalıntı otomobile ait parçalar bulundu. Araştırmanın sürdüğü öğrenildi. Aynı yerde parçalanmayı bekleyen 8 otomobilinde kurtarıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri Diyarbakır'a sevk ettikleri, burada bazı araçların parçalanarak yedek parça haline getirildiği, bazılarının ise sahte evraklarla satıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 İlde Eş Zamanlı Oto Hırsızlığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]