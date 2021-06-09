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3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

09.06.2021 10:19
3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

BATMAN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 1 komiser yardımcısı, 6 polis memuru ve meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.

BATMAN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 1 komiser yardımcısı, 6 polis memuru ve meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda yer alanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 1'i komiser yardımcısı, 6'sı polis memuru ile 2'si meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Fetullahçı Terör Örgütü, Komiser, Batman, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


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