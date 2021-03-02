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Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 şüpheli, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

(Taşkın Sarıca/İHA)