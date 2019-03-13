3 İlde Fetö Operasyonu: 45 Gözaltı
39 dakika önce
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Denizli
merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli kent merkezi ile Ankara
ve Antalya
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek gözaltına alındı.
(İAH)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi
İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın