3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
48 dakika önce
KAYSERİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanıp, örgütün 'sohbet toplantıları'na katılanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanıp, örgütün 'sohbet toplantıları'na katılanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda; örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanıp, 'sohbet toplantıları'na katıldıkları belirlenen ve aralarında asker, polis, makine mühendisi, ev kadını olan 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi
Adli Tabipliği'ne getirilen A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E. ve O.N.A. sağlık kontrolü sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:43 Kaynak: DHA
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