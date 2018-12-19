Son Dakika Haberleri: 3 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

3 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.

3 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bartın merkezli Zonguldak ve Karabük'te, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Bartın'a getirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:50 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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