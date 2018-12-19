3 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.
BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bartın merkezli Zonguldak ve Karabük'te, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Bartın'a getirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bartın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:50 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı