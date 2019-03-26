3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 16 Gözaltı
1 saat önce
Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişiden, 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişiden, 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı. İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Polis
, aralarında Samsun
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) kadın öğrenci sorumlusu, 2013 yılı Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularını çalanlar, örgütün Eyüpsultan, Arnavutköy
ve Kadıköy
yapılanmalarında çeşitli görevlerde bulunan şüphelileri belirledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişinin yakalanmasına için İstanbul, Gaziantep
ve Bursa
'da şüphelilerin ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 28 şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:26 Kaynak: DHA
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