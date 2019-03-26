Son Dakika Haberleri: 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 16 Gözaltı

3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişiden, 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı.

3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişiden, 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Polis, aralarında Samsun Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) kadın öğrenci sorumlusu, 2013 yılı Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularını çalanlar, örgütün Eyüpsultan, Arnavutköy ve Kadıköy yapılanmalarında çeşitli görevlerde bulunan şüphelileri belirledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişinin yakalanmasına için İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da şüphelilerin ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 28 şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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