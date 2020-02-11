3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda, 18 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda, 18 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından yalan vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen çetenin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında bugün Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, 'insan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 18 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.


Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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