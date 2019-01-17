Son Dakika Haberleri: 3 İlde Ham Petrol Hırsızlığı Operasyonu Yapıldı

3 İlde Ham Petrol Hırsızlığı Operasyonu Yapıldı

1 saat önce

Diyarbakır merkezli 3 ilde boru hatlarından petrol çalanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca boru hatlarında petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler, daha önce düzenlenen operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk […]The post 3 ilde ham petrol hırsızlığı operasyonu yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

3 İlde Ham Petrol Hırsızlığı Operasyonu Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır merkezli 3 ilde boru hatlarından petrol çalanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca boru hatlarında petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler, daha önce düzenlenen operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar, Dicle, Bismil ve Yenişehir ilçeleri, Batman kent merkezi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belirlenen 13 adrese, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Ş.A., C.A., B.A., S.İ., A.Y., M.A., M.Ş.E., F.İ. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kamyon, 36 bin litre ham petrol, petrol boru hattından hırsızlık olaylarında kullanılan delme aparatı, 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. A.Y.'nin cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:55 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, Sektörel
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