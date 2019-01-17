3 İlde Ham Petrol Hırsızlığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır
merkezli 3 ilde boru hatlarından petrol çalanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca boru hatlarında petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma
Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler, daha önce düzenlenen operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca Diyarbakır'ın Bağlar
, Kayapınar
, Dicle
, Bismil
ve Yenişehir
ilçeleri, Batman
kent merkezi ve Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde belirlenen 13 adrese, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Ş.A., C.A., B.A., S.İ., A.Y., M.A., M.Ş.E., F.İ. ve S.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kamyon, 36 bin litre ham petrol, petrol boru hattından hırsızlık olaylarında kullanılan delme aparatı, 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. A.Y.'nin cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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