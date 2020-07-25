3 ilde hayvan dolandırıcılığı - Son Dakika

3 ilde hayvan dolandırıcılığı

Samsun, Eskişehir ve Tekirdağ'da yapılan büyükbaş hayvan dolandırıcılığında çok sayıda kişinin mağdur edildiği bildirildi.

3 ilde hayvan dolandırıcılığı, System.String[]

Samsun, Eskişehir ve Tekirdağ'da yapılan büyükbaş hayvan dolandırıcılığında çok sayıda kişinin mağdur edildiği bildirildi.

İddiaya göre, Çarşamba ilçesi Muşcalı Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Basri Berber, 2019 yılında U.Y. isimle kişiye 19 tane büyükbaş hayvanını senet karşılığı verdi. Berber'in iddiasına göre U.Y. 3 büyükbaş hayvanın parasını verdi, diğer hayvanlarına ise senet yaptı. Olaydan sonra hayvanları alarak kayıplara karışan U.Y'ye bir daha ulaşılamadı. Berber, aynı kişinin Samsun'da 8, Eskişehir 8, Tekirdağ'da 11 kişiyi dolandırdığını öne sürdü.

"Bizi dolandırıldık, başkaları da dolandırılmasın"

Tam 1 sene önce 220 bin TL değerinde 19 tane büyükbaş hayvanının gittiğini söyleyen Berber, "Bir arkadaş vesilesiyle bu kişi yanımıza geldi. Hayvan aldığını söyledi. Ben de 3 tane hayvanımı bir başka mekanda 30 bin TL'ye verdim. Bana 'bu hayvanların devamı var mı' diye sordu. Sonra ben onu evime getirdim. Buradaki hayvanlarımı verdim. Kurban 5 gün kalmıştı ve gerisini senet yaptık. Sonra buna yardımcı oldum, diğer kişilerin hayvanlarını da senet karşılığında verdik. Sonra kayıplara karıştı. Tabii, ben aracı olduğum kişilerin hayvan paralarını verdim. Böyle bir vurguna düştük. 19 tane hayvan kolay mı bakılıyor. Biz dolandırıldık, başkaları da dolandırılmasın. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

"İlkokul arkadaşıyım, ismimi kullanarak insanlardan hayvan alıyor, dolandırıyor"

Eskişehir'de daire müdürü olarak görev yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, U.Y'nin kendi ismini kullanarak insanları mağdur ettiğini ileri sürdü. U.Y'nin Eskişehir'de aracı olduğu kişiyi 65 bin TL dolandırdığını söyleyen kamu görevlisi, "Ramazan Bayram'ında Eskişehir'e geldi. Benim ilkokul arkadaşım oluyor kendisi. Benin yanıma uğradı ve hayvancılık ile uğraştığını söyledi. Bu süre zarfında benden para aldı. Çekinin vadesinin gelmediğini, alacaklarının dönmediğini söyleyip benden yüklü bir miktar para aldı. 3 gün içinde vereceğini söyledi. Daha sonra bana bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. 'U.Y isimli kişi sizin isminizi kullanarak sağdan soldan hayvan topluyor' diye. Uzun bir süre geçtikten sonra Eskişehir'den ayrıldı. Bu durumun normal olmadığını anladık ve araştırmaya geçtik. Daha önceki zamanlarda da böyle işleri olduğunu, hakkında yakalama kararının bulunduğunu öğrendik. Eskişehir'de ağabeyinin kimliğini kullanarak kaldığını öğrendik. Ben bir kişiye kefil oldum. O kişiyi de 65 bin TL'lik dolandırdı" diye konuştu.

"30 tane hayvanım gitti"

Eskişehir'de mağdur olan bir kişi ise, "U. adlı şahıs bir gün geldi. 'Hayvan almak istiyorum' dedi. 'Ben müdür beyin yanından geliyorum' dedi. Müdür beyin adını vererek bana yalan söyledi ve hayvanlarımızı aldı. Sonra biraz zaman geçti ve bana 2 bin TL para bıraktı. Kalan kısmını sonra bırakacağını söyledi fakat daha kendisine ulaşılamadı. Öğrendiğimiz kadarıyla U.Y. kendi ağabeyinin adına sahte evrak düzenleyerek geziyor. 30 tane büyükbaş hayvanım gitti" şeklinde konuştu.

"Ailemi hayvancılıkla geçindiriyordum"

Yaşadığı durumdan dolayı zor durumda olduğunu belirten Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Ekrem Selçi ise, "Hayvancılık yaparak kendi ailemi geçindiren bir insanım. Bu kişiler burada bir kasap dükkanı satın aldı. Biz de bu insanlara hayvan kesip verdik. Bir zaman sonra bu insanlar bir gün ansızın ortadan kayboldu. Kayıplara karıştı. Devlet büyüklerinde yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Eskişehir, Tekirdağ, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:39

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ilde hayvan dolandırıcılığı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış         
23:17
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı         
22:24
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu         
21:51
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti         
20:33
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
19:31
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor         
19:27
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti         
16:49
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti         
14:25
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 10:52:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ilde hayvan dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei