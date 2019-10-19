Son Dakika Haberleri: 3 ilde "İhaleye fesat karıştırmak" operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa 3 ilde 'İhaleye fesat karıştırmak' operasyonu: 14 gözaltı

3 ilde "İhaleye fesat karıştırmak" operasyonu: 14 gözaltı

21 dakika önce

Trabzon, Rize ve Nevşehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda "İhaleye fesat karıştırmak" suçuna karışan 14 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde

Trabzon, Rize ve Nevşehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda "İhaleye fesat karıştırmak" suçuna karışan 14 şüpheli gözaltına alındı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "İhaleye fesat karıştırmak" suçuna karışan 14 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Trabzon, Rize ve Nevşehir illerinde şüpheli 14 şahsın ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Toplam 17 adrese yapılan operasyon kapsamında 14 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet fişek ve dijital materyal ve evraklar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyal ve evrakların incelemesinin sürdüğü belirtildi. - TRABZON

Trabzon, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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