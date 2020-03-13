3 ilde 'Kapan-8' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 ilde 'Kapan-8' operasyonu - Son Dakika

3 ilde 'Kapan-8' operasyonu

6 saat önce

3 ilde 'Kapan-8' operasyonuİÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

3 ilde 'Kapan-8' operasyonu, System.String[]

3 ilde 'Kapan-8' operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği belirtilerek, "Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel (62) operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın yoğun desteğinde kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


Iğdır, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altay Bayındır ameliyat oldu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:48 Öğrenciler, okulda koronavirüs temizliği yaptı
15:48 Bulanık'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
15:46 Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT
15:46 "Kozmik Oda kumpası" davasında bir sanığın tahliyesi kararlaştırıldı
15:46 Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen Nevşehir'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ilde 'Kapan-8' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]