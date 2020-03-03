3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon - Son Dakika

3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon

6 saat önce

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da operasyon düzenledi.

3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon, System.String[]

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki yeni yapılmış binalara silah zoruyla el koyan ve ardından sahte evraklarla satışını yapan bir suç çetesine İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da operasyon düzenledi. 48 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın liderliğini yaptığı bir suç çetesinin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde yapılmakta olan inşaat projelerini gasp ederek ele geçirdiğini bilgisini edinerek çalışma başlattı. İnşaat projelerini ele geçirdikten sonra çetenin sahte belgeler düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini kendileri ait gibi göstererek sattıkları tespit edildi.  Zorla el koydukları inşaat projelerinin gerçek sahipleri hakkını hukuki yollarla aramaya çalıştıklarında ise çetenin silahlı saldırı düzenledikleri ve korkuttukları öğrenildi. M.A.'nın liderliğini yaptığı suç çetesinin yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, bugün erken saatlerde İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçeleri ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde M.A. ile birlikte suç çetesinin üyeleri ve çeteye yardım eden kamu görevlilerinin bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 13 silah, bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
"Ruslardan başka türlü dost olur" diyen Adil Gür hakkında suç duyurusu! İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ilde organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]