Son Dakika Haberleri: 3 İlde 'Sahte Sağlık Raporu' Operasyonu: 18 Gözaltı

3 İlde 'Sahte Sağlık Raporu' Operasyonu: 18 Gözaltı

1 saat önce

KASTAMONU merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

3 İlde 'Sahte Sağlık Raporu' Operasyonu: 18 Gözaltı, System.String[]
KASTAMONU merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli  Kocaeli ve İstanbul'da çeşitli meslek kuruluşu çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel
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