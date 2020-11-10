3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika

3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

10.11.2020 22:29
3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ, Sakarya ve Bursa'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ, Sakarya ve Bursa'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli'nin İzmit, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde 23, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1, İznik ilçesinde 1, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1, Erenler ilçesinde 1 şüpheli olmak üzere 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınırken, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet mermi, 53 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan freze makineleri ile aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüphelinin 21'i serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.


3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika


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