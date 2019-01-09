3 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı
39 dakika önce
ELAZIĞ merkezli Diyarbakır ve Bingöl'de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi.
ELAZIĞ merkezli Diyarbakır
ve Bingöl
'de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Elazığ
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve iş yerlerinde belirlenen ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
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