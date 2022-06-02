Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

02.06.2022 14:57

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Operasyonda 9 adet tabanca ile 880 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Operasyonda 9 adet tabanca ile 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir adreste yapılan arama sırasında Kabe maketinin içerisine zulalanmış halde çok sayıda mermi bulunması ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Antalya ve Zonguldak'ta yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

Operasyon sırasında bir adreste yapılan aramalarda Kabe maketinin içerisine saklanmış halde çok miktarda mermi bulunması bu kadar da olmaz dedirtirken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 636 adet fişek, 15 adet şarjör, 880 paket gümrük kaçağı sigara, 199 adet uyuşturucu hap, 3 adet kesici alet, 1 adet tarihi eser, 1 adet balistik yelek ile çok sayıda çek, senet, döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

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Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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