Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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