3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

21.07.2022 13:27
3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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