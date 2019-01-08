3 İldeki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama
57 dakika önce
Zonguldak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Zonguldak
merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı iddia edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Zonguldak merkezli Osmaniye
ve Karabük
'te yapılan operasyonda KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden B.A., H.Y., T.A. ve M.K. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: İHA
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