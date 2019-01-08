Son Dakika Haberleri: 3 İldeki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

3 İldeki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

57 dakika önce

Zonguldak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

3 İldeki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama, System.String[]
Zonguldak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı iddia edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Zonguldak merkezli Osmaniye ve Karabük'te yapılan operasyonda KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden B.A., H.Y., T.A. ve M.K. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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