Son dakika haberi: 3 İLDEKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi: 3 İLDEKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

09.07.2022 10:35

Son dakika haber... GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 3 İLDEKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 3 İLDEKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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