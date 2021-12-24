3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasıyla savcılık kararıyla şüphelilerin Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 10 tabanca, 13 şarjör, 96 mermi ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.