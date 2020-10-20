3 ildeki 'yemek ihalesi' soruşturmasında 34 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 34 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da son 3 yıl içinde gerçekleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı. 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'inin gözaltına alınmaları, 21 kişinin ise ifadelerinin ardından salıverilmeleri kararlaştırıldı. Gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 34 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.