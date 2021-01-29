- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi - Son Dakika

- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi

29.01.2021 15:24

- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi

ZONGULDAK - AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, parti yönetimi ile birlikte Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ne yaptıkları ziyarette pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlar ve esnafa sağlanan krediler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, esnaf kredilerinin ertelenmesi doğrultusunda yapılan desteklere değinerek Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanına teşekkürlerini iletti.

Başkan Azman konuşmasında; "Esnaf ve Sanatkarlar 32. Bölge Birliği başkanı olarak görev yapıyorum. 3 vilayetimiz, Zonguldak, Karabük, Bartın için gerekli finansmanları alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Müracaat eden esnafımızın yüzde 98'ine kredileri verildi. Zonguldak'a 275 milyon lira, Bartın'a 55 milyon lira, Karabük'e 150 milyon lira kredi verdik. Sizin huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Halkbank çalışanlarına, hükümetimize, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Her zaman küçük esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise, "Esnafımıza Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeler doğrultusunda ve tekrar teyidi anlamında ziyarette bulunduk" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Birileri söyler AK Parti yapar, metot bu. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gerek sağlık anlamında gerekse vatandaşımıza, esnafımıza sahip çıkma, sanatkarımıza sahip çıkma anlamında politikalarını bu şekilde üretmiştir. Bunun meyveleri de verilmektedir. Pandemi süresinde salgından etkilenen kesime aylık bin TL olmak üzere toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL, diğer illerde 500 TL kira desteği verilmiştir. Nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla, esnaf destek kredi paketi adı altında işletme kredi kartı ve esnaf kredi kartı fırsatı getirilmiştir. 2 milyondan fazla muhtasar KDV ve pirim ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiştir.

Somut projeler Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından uygulamaya geçilmiştir. Esnafımızın ve sanatkarlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında tedbirler devamlı şekilde gelecek ve tedbirlerin süresi de uzayacaktır. Hükümetinizin çalışmaları devam etmektedir. İnşallah ilerleyen süreçte daha yeni müjdelerle esnafımızın karşısına çıkacağız."

Ziyarette Esnaf Sanatkarlar ve Kefalet Kooperatifleri çalışanları da hazır bulundu.

- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi
- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi
- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi
- 3 ile 480 milyon lira kredi verildi

AK Parti, Ereğli, Esnaf, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - 3 ile 480 milyon lira kredi verildi - Son Dakika Ekonomi


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