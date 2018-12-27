Son Dakika Haberleri: 3 İlin Valisi Değişti

3 İlin Valisi Değişti

10 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararla 3 ilin valisi değişti.

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Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarına ilişkin kararla 3 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince uygun görüldü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Ardahan, Van, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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