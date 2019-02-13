3. İnegöl Kitap Günleri Başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği İnegöl Kitap Günleri için geri sayım başladı.

İnegöl Belediyesi, 3. Kitap Günlerine hazırlanıyor. 2 yıldır yapılan organizasyonla İnegöl'deki kitapseverleri binlerce kitapla buluşturan etkinlik için geri sayım başladı. MODEF Fuar alanında 115 yayın evi ve 100'a yakın yazarın ilçe halkıyla buluşacağı Kitap Günleri, 15 Şubat Cuma günü 10.00'da düzenlenecek törenle kapılarını açacak. 24 Şubat'a kadar açık kalacak fuarda, 1 milyon kitap yayınevlerinin uygun fiyatlarıyla İnegöllülere sunulacak.

3. Kitap Günleri fuarı öncesi bugün etkinliğin duyurusu ve detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Bir Simitte düzenlenen kahvaltılı toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Şube Müdürleri, fuar organizasyonunu yapan Akıl Yayıncılık firmasının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Burada Kitap Günleri Fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, "Bugün sabah buluşmasında basın mensuplarımız ve konunun taraflarıyla bir araya gelerek 3. Kitap Günlerimizin değerlendirmesini ve duyurusunu gerçekleştirelim istedik. Geçmişte de 2 defa düzenlediğimiz ve Cuma günü 3'üncüsünün kapılarını açacağı Kitap Günlerimiz başlıyor. İnşallah burada detaylarını da sizlerle paylaşmış olacağız. Ancak tabi öncelikli olarak belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı faaliyetlerinden ibaret olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizler bu şehirde daha fazla üreten, daha fazla huzurlu, mutlu, hoşgörülü yaşayan ve yaşadığı şehre katkı koyan, emek veren insanların daha çok bilincinin, farkındalığının arttığı bir şehir haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Belediyeler de bu çözümü üretmek anlamında yeni yeni alanlar açmaya çalışıyor. Biz de Kitap Günleri, kitap festivali, kitap şenliği gibi bir alan açtık kendimize ve 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz" dedi.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI SAĞLAMALIYIZ

"Kitabı ülkemizde ve şehrimizde sevdirmemiz lazım sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimizin başucunda bir kitap olmasını arzu ediyoruz. Kitap; hayatımızı anlamlandıran, bize değer katan, bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, yol gösteren ve bizlere gerçekten bu anlamda bilgiyi bizlere sunan değişmez tek kaynağımızdır. Maalesef üzücü olması hasebiyle paylaşacağım, Türkiye'de kitap okuma oranı çok düşük yüzde 0,1. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konuda eksik olduğumuzu ve aradaki açığı kapatmak için de ekstra çalışmamız gerektiğini, bunu yapabilmek için de bu farkındalığı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. İletişim çağında yaşıyoruz ve bu alanda cep telefonu ve iletişim masraflarına 4 kişilik bir aile 173 lira ayırıyor. Ancak kitap için 4 kişilik bir ailenin ayırdığı rakam 5,5 TL. Oranlara baktığımızda bu manada ciddi açığımız olduğunu görüyoruz. İnternet ve televizyona ayırdığımız zamanı azaltarak buradan kalan zamanı kitap okumaya ayırmalıyız. Kitap okuma alışkanlığını rutin hale dönüştürmek istiyoruz."

YAZAR-OKUR BULUŞMALARI YAPILACAK

"Yapacağımız Kitap Günlerinde yazar-okur buluşmaları da gerçekleştireceğiz. Akıl Yayıncılık firmamızla bu süreci götüreceğiz. İşin bir tarafında da Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. İnegöl'de çok ciddi öğrenci sayısı var. Tüm öğrencilerimizin mutlaka bu fuar organizasyonunu ziyaret etmelerini istiyoruz. Bu konuda da Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. 32 bin öğrencinin Kitap Günlerine ulaşımı sağlanacak organizasyon şirketi tarafından. Bizim de desteklerimizle koyacağımız ücretsiz taşıma sistemiyle vatandaşlarımızı fuar alanına götürmek istiyoruz. 12 farklı yazar ve 18 farklı okulumuzla söyleşiler yapılacak. İmza günlerimiz olacak, kitapseverlerimiz ve yazarlarımızı bir araya getireceğiz. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde programlarımız olacak. Burada yazarlarımızdan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Dr. Ramazan Kurtoğlu 15 Şubat Cuma akşamı "Yeni Dünya Düzeninde Kadim Güç Türkiye" konulu seminerde yer alacak. 20 Şubat Çarşamba akşamı Kahraman Tazeoğlu'nun en güzel şiirlerini kendisinden dinleyeceğiz. 22 Şubat Cuma akşamı yine tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ve Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Türkiye'nin Üzerinde Kurulan Tuzaklar" özellikle 28 Şubat sürecini onların ağzından dinlemiş olacağız. 23 Şubat Cumartesi akşamı da "Bağırmayan Çocuklar" başlıklı programda Hatice Kübra Tongar'dan çocuk yetiştirme tüyoları alacağız. 115 yayın evi ve yaklaşık 100 yazar ile 1 milyon kitap hedefliyoruz. Geçen yıl 500 bin kitabı ilçe halkımızla buluşturmuştuk. Yerel yazarlarımızı da unutmadık. 13 yerel yazarımız da fuar etkinliğinde yerini almış olacak."

09.00-20.00 ARASINDA AÇIK KALACAK

"Fuarımız 15-24 tarihlerinde açık kalacak. 15 Şubat Cuma günü MODEF Fuar Merkezinde resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Yine sabah 09.00-20.00 arasında, hafta sonu ise 10.00-20.00 arasında açık bulunacak. Yerel yazarlarımızdan araştırmacı yazar Turhan Şahin Beyin "Öykü Tadında İnegöl" isimli kitabının tanıtımı açılış programında tanıtılacak. Bir Edebiyat Yarışması tertip etmiştik. Bu yarışmanın ödül törenini de 16 Şubat Cumartesi günü Kitap Haftamıza da denk getirerek fuar alanında gerçekleştireceğiz. Burada yapılacak programların duyuruları kültür sanat sayfalarımızdan yapılacak. İlgili reklam alanları ve billboardlardan da duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz."

HEDEF 150 BİN ZİYARETÇİ

"Bu yıl 150 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Geçen yıl 75 bin ziyaretçiye ulaşmıştık. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Şehrimizdeki herkesin fuarı ziyaret etmesini istiyoruz. En büyük sermaye bilgidir. Bilgi kimdeyse güç ondadır. O yüzden güçlü bir toplum olabilmek için kitap okumaya özen göstermeliyiz. Okullarımızda öğrencilerimize kumbaralar dağıtarak çocuklarımızın küçük birikimleriyle fuar gününde kitap almalarını sağlamaya çalıştık. Burada organizasyon şirketimiz de yayınevlerinin daha uygun fiyatlarla kitaplarını ilçe halkımızla buluşturmasına katkı sağladılar. İnşallah kitap günleri şehrimiz için bulunmaz bir fırsat olacak. Bunu her yıl geliştirerek arttıracağız. Bu yıl daha fazla ziyaretçi hedeflediğimiz için iki kata yayarak fuarımızı daha da zenginleştirmiş olduk."

KIRSAL MAHALLELERE KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK İÇİN YARDIM TOPLANACAK

"Fuarımıza katkı sağlayan özel okullarımız da var. Sponsor okullarımız; Birey Lisesi, Bildim Okulları, Kalite Özel Eğitim Kurumları ve Okyanus Koleji'ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca fuar alanı girişinde kitap kumbarası konuşlandırılacak. Burada ihtiyacı olan özellikle kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane kurulması için bağış adı altında isteyen vatandaşlarımız kitap kumbarasına yardımda bulunabilecekler. Bu yardımlarla kırsal mahallelerimizdeki okullara kütüphaneler yapmayı hedefliyoruz. Son olarak kitaplara dokunmak, bilginin kaynağına ulaşmak ve sevdiğimiz yazarlar ile buluşmak adına gerçekleştireceğimiz İnegöl 3. Kitap Günlerine tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."