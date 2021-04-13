3 ismin sakatlığı sürdüğü Konyaspor'da 4 oyuncu kart sınırında

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 35'inci haftada karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. 3 ismin sakatlığı sürdüğü yeşil-beyazlı takımda 4 oyuncu sart kart sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Sivaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Konyaspor, ligin 35'inci haftasında 16 Nisan Cuma günü iç sahada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ahmet Çalık katılmadı.

Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. 7'e 4 topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.4 OYUNCU KART GÖRÜRSE RİZE'DE YOK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Cikalleshi, Skubic ve Hadziahmetovic Kayserispor maçında kart görmeleri halinde, ligin 36'ncı haftadasınki 20 Nisan Salı günü Ç. Rizespor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.