Son Dakika Haberleri: 3. Isparta Kitap Fuarı"Na Doğru

3. Isparta Kitap Fuarı"Na Doğru

48 dakika önce

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Isparta Kitap Fuarı", 250 yazar ve 170 yayınevi ile kapılarını kitapseverlere açıyor.

3. Isparta Kitap Fuarı
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Isparta Kitap Fuarı", 250 yazar ve 170 yayınevi ile kapılarını kitapseverlere açıyor.

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk iki yılında ziyaretçi rekoru kıran fuar, bu yıl 10 gün boyunca açık kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu yıl düzenledikleri kitap fuarına Türkiye'nin en popüler yazarlarının ve yayınevlerinin katılacağını belirtti.

Fuarı "Kitap Bayramı" olarak tanımlayan Günaydın, "Geçtiğimiz yıllardaki kitap bayramını bu yıl da yaşayacağız. Fuarımıza başta çocuklarımız olmak üzere tüm kitapseverleri, kitap sevdalılarını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar, 1 Mart Cuma günü açılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA

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