Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. İstanbul Karagöz Festivali, "Şenlik Var" adlı çocuk oyunuyla başladı.

Karagöz sanatçısı Bülent Aksu'nun oynattığı "Şenlik Var", Sultanbeyli İstanbulensis Gençlik Merkezi'nde sahnelendi.

Tüm katılımcılara Karagöz ve Hacivat figürünün hediye edildiği etkinlikte çocuklar, oyunu ilgiyle izledi.

Festivalin merkez etkinlikleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesinin yanı sıra Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek.

UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak tescillenen Karagöz sanatını daha görünür kılmak hedefiyle düzenlenen festival kapsamında, 18 Kasım'da "İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri" verilecek.

Festival, atölye, söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek.