Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2)

21.08.2022 13:55
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2)

3 İTFAİYE ERİ İÇİN TÖREN Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 3 itfaiye personeli Ahmet Polat (29), Mehmet Polat (57) ve Mehmet Bozkurt (59) için tören düzenlendi.

3 İTFAİYE ERİ İÇİN TÖREN

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 3 itfaiye personeli Ahmet Polat (29), Mehmet Polat (57) ve Mehmet Bozkurt (59) için tören düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri ve kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

'BENİ SINAVA GÖTÜRECEKTİ'Törende güçlükle ayakta duran ve gözyaşı döken Mehmet Polat'ın kızı Tuğba Polat, babası ile itfaiye bahçesinde oyunlar oynadığını ve arkadaş gibi olduğunu söyledi. Tuğba Polat, bugün sınavı olduğunu ve babasının kendisini sınava götüreceğini de gözyaşları içinde anlattı.BABAYA SON ÖPÜCÜK Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Polat'ın eşi Dilek Polat ise çocuğunu kucağına alarak eşinin fotoğrafını son kez öptürdü. Ahmet Polat'ın çocukları Yakup ve Yusuf ise babalarının fotoğraflarına dokundu. Mehmet Polat, Ahmet Polat ve Mehmet Bozkurt'un mesai arkadaşları itfaiyeciler de gözyaşı döktü. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gözyaşları içinde 3 itfaiye personelini uğurladıklarını söyledi. Can kurtarmak için görev aşkıyla çalıştıklarını belirten Şahin, "Her 20 Ağustos'ta yüreğimiz yanıyor. Bu kardeşlerimiz can kurtarmak için can verdiler. Özveri ile çalışan bu arkadaşlarımız cehennem sıcağının altında görevlerini yapıyorlar. Bir daha yüreklerimiz yanmasın, diye var gücümüzle çalışmaya, bu memleketin insanına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Tören, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua etmesinin ardından sona erdi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Polat, Ahmet Polat, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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