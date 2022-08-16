3. ittifak partileri! 3. ittifak hangi partilerden oluşuyor? 3. ittifak ideolojisi ne?

3. ittifak partileri merak ediliyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kocaeli'de partisinin Gebze İlçe Örgütü tarafından düzenlenen halk buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde ve 3. ittifak açıklamasında bulundu. Peki, 3. ittifak partileri! 3. ittifak hangi partilerden oluşuyor? İşte detaylar...

3. İTTİFAK KURULUYOR

Dün Gebze'de vatandaşlar ile bir araya gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuştu. Baş, "Parlamentoda güçlü bir sol muhalefetin olması şart. Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içerisinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor." ifadelerini kullandı.

"ZATEN YENERİZ RAHATLIĞI BİZE KAYBETTİRİR"

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de konuşan Baş, "AK Parti olağan şartlarda gerçekleşecek seçimlerde ağır bir yenilgi alacak. Ancak bunu seçim gününe kadar yapılacak çalışmalar belirleyecek. Bunlar zaten gitti, bunların zaten kazanma şansı yok' diyerek, tırnak içinde ifade ediyorum yatışa geçerseniz, AK Parti seçime kadar daha 40 tane takla attırır. 'Biz seçime kadar bekleyelim de biz zaten seçimde bunları yeneceğiz' rahatlığı bize kaybettirir." dedi.

"PARLAMENTODA GÜÇLÜ BİR SOL MUHALEFET ŞART"

Baş, 3. bir ittifakın kurulacağını ise şu sözlerle anlattı: "Mevcut sistemi değiştirmek için Anayasa'nın değişmesi, bunun için de en az 360 milletvekilinin bunu onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla parlamentoda Millet İttifakı'nın kaç kişi olacağı önemli değil, AKP - MHP dışındaki partilerin toplam kaç kişi olacağı önemli. Bu yüzden parlamentoda güçlü bir sol muhalefetin olması şart.

"20 GÜNE İLAN EDİLECEK"

Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, 'Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum' diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok. Bu ittifak yüzde 7'yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır."