"3. Iva Natura Kısa Film Yarışması" basın lansmanı gerçekleşti - Son Dakika

Anadolu'nun bizlere mirası, önemli değerlerimizden biri olan bitkilerimizin güzellik ve sağlığa katkılarının konu edildiği, alanında Dünya'da ve Türkiye'de tek olan "3. Iva Natura Kısa Film Yarışması" basın lansmanı, İzmir Torbalı İva Natura Üretim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlayacak…

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İva Natura Kısa Film Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, Jüri Üyeleri; Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Kurucusu Pınar Öncel, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof.Dr. İffet İrem Tatlıçankaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Bu yıl, "Kozmetikte Kullanılan Anadolu Bitkileri" konusunun işleneceği yarışmada, 30'un üzerinde kısa film yarışacak.

"DÜNYA ÜZERİNDE 3 BÖLGENİN KESİŞTİĞİ TEK YER TÜRKİYE"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof.Dr. İffet İrem Tatlıçankaya: "26 yıldır bitkilerle ilgili çalışıyorum. Kısa film yarışmaları bu konu ile ilgili olarak çevreyi bilgilendirme noktasında çok anlamlı. Dünya üzerinde 16-20 hipocografikbölge bulunurken, bunların içinde sadece 3bölgenin kesiştiği tek bölge ülkemiz. Bu büyük bir önem taşıyor. Biyoçeşitlilik dediğimiz zaman ülkemiz topraklarında yetişen bitkilerin çeşitliliğinden bahsediyoruz. Tüm dünya üzerinde bitkilerle ilgili olarak 8 gen merkezi varken sadece Türkiye 2 gen merkezini birden barındırıyor. Özellikle de bazı türler için mikro gen merkezi konumundayız. Bu bağlamda bu bitkilerden üretilen kozmetik ürünler her yaşta kullanılıyor. Kozmetik ürünlerin formülasyonunda etken maddeleri çok önemli. Basit bir içerik olarak görülmemeli, sonuçta bu ürünleri vücudumuza kullanıyoruz, ürün bileşimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru bitki seçimi burada devreye giriyor. İva Natura'ya ayrıca teşekkür etmek isterim, ürünlerini oluştururken mutlaka akademik bir alt yapı ile hareket ediyorlar. Etno botanik dediğimiz alan halkın bilgisiyle bitkileri bi araya getirmek demek. Halk arasına indiğinizde geleneksel olarak bitkilerin çok uzun yıllardır kullanıldığını görüyoruz ancak bunların arşivlenmesi lazım. Var olan bilgiyi günümüze modern teknoloji ile geliştirip taşımalıyız geleneksel bilginin halktan doğru alınması çok önemli, biz bu bilgileri günümüze taşıyoruz. "açıklamasında bulundu.

İNSANLARIN AYAKLARIYLA BASIP GEÇTİKLERİN OTLARIN ASLINDA ONLARA ŞİFA VE GÜZELLİK KATTIĞINI GÖSTERMEK İSTİYORUZ

İva Natura Kısa Film Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman; "İva Natura Kısa Film Yarışmasını bu yıl 3.kez yapıyoruz, kozmetik ve bitkiler üzerine çok uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Bu bitkiler bin yıllardan beri insan sağlığı için kullanılıyor. Türkiye Coğrafyasında çok fazla kozmetik bitkisi kullanılıyor. Biz de bu yola çıkarken neden bu bitkileri kozmetik ürünlerde kullanıp ve neden bu bitkilerin hikayelerini insanlara ulaştırmayalım? Diye düşündük. Bunun en iyi yönteminin de kısa film olduğuna karar verdik. Kısa film günümüz yaşam tarzına da oldukça uygun hızlı ve etkili bir dil anlatımı. Teması ise Anadolu'daki bitkilerin insanlarla ilişkilerini anlatan filmler olmasını istedik daha çok güzellik ilişkisini kullanmaya karar verdik. Bu anlamda ilk kez 2017 yılında başladığımız bu süreçte ilk yarışmamız çok zordu. Bu projeye insanları inandırmak desteklerini sağlamak çok zordu.Sonrasında çok güzel ses getirdi o günden bugüne 60'ın üzerinde film yarıştı ve hatta biri uluslararası alanda ödül aldı. Bu cesaretle üçüncüsünü yapmaya karar verdik ve gelenekselleştirdik. Her yıl yeni genç yönetmenler bizden duyuru bekliyor. Etno kozmetik yeni bir kavram ve bunu dillendiriyoruz amaç etno kozmetik kavramıyla değerlerimizi uluslararası alana taşımak. İnsan topluluklarının güzellikle olan ilişkisi diyebiliriz etno için. Beslenmeyi de giyinmeyi de barındırıyor içinde. Biz güzellikle bitkilerle olan ilişkisini ele alıyoruz. İnsanlarına ayaklarıyla basıp geçtikleri otların aslında onlara şifa ve güzellik kattığını göstermek istiyoruz" dedi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap OLGUN;"Torbalı sadece sanayisi ve tarımıyla gündeme gelen bir ilçe ancak biz aynı zamanda sanatsal etkinliklerin de merkezi olmak istiyoruz. Bu konuda Iva Natura bizim için büyük zenginlik. Kozmetik ürünler hayatımızın parçası, onların üretim aşamasında doğal olması saflığını koruması çok kıymetli. "

FİLMLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ AMA ONLARI İZLEYENLER DEĞİŞTİREBİLİR

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Kurucusu Pınar Öncel;" Filmin çok önemli bir iletişim alanı olduğunu farkettiğimizde 13 sene önce çıktığımız yolda yıllar içinde belgesellerin büyük bir fark yarattığını gördük. Iva naturanın kendi alanındaki farkındalığı arttırmak ve ülkemizin bu değerini ortaya koymak için bu yarışmayı organize etmesi çok değerli. Belgesel ve filmler dünyayı değiştirmez ama onları izleyenler değiştirebilir. Filmi izleyen insanlarda bıraktığınız değişim çok önemli. Bu yarışma da çok değerli. Göstermelik sosyal sorumluluk projelerinin dışında gerçekten fayda sağlayan bir proje, emeği geçen herkesi tebrik ederim"