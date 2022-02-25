3. Iva Natura Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Anadolu bitkilerinin güzellik ve sağlığa katkılarının konu edildiği "3. Iva Natura Kısa Film Yarışması"nın galası, İstanbul Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galada, birinciliğe "Hevsel" filmiyle Gül Merve Akıncı, ikinciliğe "Karakılçık" ile Derya Manaz, üçüncülük ödülüne ise "Can Nene" ile Gökmen Küçüktaşdemir değer görüldü.

Törende ayrıca çevreye ve doğaya duyarlı haber çalışmaları kapsamında Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Editörü Hale Aydoğmuş, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'a teşekkür ödülü takdim edildi.

Sürdürülebilirlik ile ekolojik yaşama destekleri ve çevre konusundaki hassasiyetlerinden dolayı EGET Vakfı adına Rana Turgut, Mersin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Aromaterapimarket adına da Yasemin Durmaz ödül aldı.

Jürisi Prof. Dr. İrem Çankaya, Bahriye Kabadayı Dal, Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Oya Ayman, Özcan Yüksek, Jale Atabey, Uğur İçbak ve Pınar Öncel'den oluşan yarışmanın destekçileri arasında, Mehmet Akif Ersoy ile Kocaeli üniversiteleri, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Good4Trust ve Türetim Ekonomisi Derneği ile Aromader bulunuyor.