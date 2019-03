3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi"

Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Nevmekan Sahil'de düzenlenen zirvenin açılışında, sadece bir günün değil, 365 günün kadınların günü olduğunu ifade etti.



Kadınların erkeklere göre daha zor bir dünyada yaşadıklarını, başarmak, mutlu olmak ve hedeflerine ulaşabilmek için kadınların işinin daha zor olduğunu belirten Türkmen, "İdeal toplumlarda kadının problemi, değeri, üzüntüsü ya da mutluluğu, toplumun heyecanı, üzüntüsü ve mutluluğu demektir. Ne zaman ki bunun farkına varırsak, o zaman çok daha mutlu ve müreffeh bir toplum içerisinde yerimizi bulmuş olacağız." diye konuştu.



Bütün kadınların dünyaya bir şekilde iz bıraktıklarını dile getiren Türkmen, toplumda önemli bir yere sahip olan kadınların varoluşun sebebi olduklarını vurguladı.



Türkmen, Üsküdar'ın "hanım sultanlar şehri" olduğunu aktararak, Osmanlı sultanlarının eşlerinin yardımseverlikleriyle kültüre, sanata ve sosyal hayata değer kattığını söyledi.



İz bırakan kadınlar hikayelerini paylaştı



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak'ın onur konuğu olarak katıldığı zirve kapsamında düzenlenen söyleşide bir araya gelen Türkiye'de ve dünyada başarılarıyla iz bırakan kadınlar, hikayelerini anlattı.



Paralimpik yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, 2003'te Eskişehir'de doğduğunu, doğuştan 2 kolunun olmadığını ama ayaklarıyla her şeyi yapabildiğini dile getirdi.



5 yaşında yüzmeye başladığında çok korktuğunu fakat antrenörünün yardımıyla başardığını dile getiren Boyacı, 4 yıl boyunca özel yüzme dersleri aldığını, sonra tek başıma yüzmekten sıkıldığını ve bir takımda yüzmeye başladığını söyledi.



Daha sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladığını belirten Boyacı, şunları kaydetti:



"Her yarışta altın madalya aldıkça, milli takım kamplarına davet edildim. Yurt dışı yarışlarına başladım. Birçok zorlukla da karşılaştım bu süreçte. En önemli gördüğüm yarışlardan biri 2017 Meksika Dünya Şampiyonası'ydı. O yarışta 0,23 saliseyle kürsüyü kaçırdım. Başarılar ilk önce başarısızlıklarla geliyor. Orada yarıştığım kişiler yılların başarılı sporcularıydı. Daha çok çalıştım. 2018'de Brezilya'da dünya serisi şampiyonu oldum. Milli Takım'da inanılmaz bir disiplin var. Kahvaltı saati gelmeden buz gibi bir suya giriyoruz. Kurşun yemiş gibi hissediyorsun kendini. İnanılmaz derecede yoruluyorduk. Göründüğü kadar kolay değil. Havuzda yarışı yenmekle bitmiyor. Denizi olmayan bir şehirden şampiyon çıktım."



Boyacı, engellilerin daha çok dışarıya çıkması, kendini göstermesi gerektiğini ve dışarıdaki insanların engellilerle biraz daha empati kurması gerektiğini ifade etti.



Ailesinin kendisini engelli bir birey olarak hiçbir zaman gizlemediğini ve her zaman destekçileri olduğunu belirten Boyacı, "Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Kadınlar gönülden istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum." dedi.



- "Amacım insanların hikayeleriyle dünyaları değiştirmek"



Amerikalı film yapımcısı Samah Safi Beyazid da Washington'da yaşayan Müslüman bir film yapımcısı olduğunu söyledi.



Okul piyeslerini yönettiğini ve filmlere olan ilgisinin artmasıyla filmleri kendi hikayesiymiş gibi izlemeye başladığını ifade eden Beyazid, "Bir filmde Müslüman kadınlar kötü bir karakterde gösteriliyor. Bu imajı değiştirmek istedim. Başörtülü bir film yapımcısı olmaya karar verdim." diye konuştu.



Akademide film yapımı okumaya başladığını ve 7 senedir yönettiği filmlerin aynı zamanda yapımcısı olduğunu aktaran Beyazid, şunları anlattı:



"Bu filmlerde ya kimsenin anlatmaya cesaret edemediği ya da anlatmak istemedikleri şeyleri anlatıyorum. Bazı hikayelerde göçmenlerin kavgalarını, yaşadıkları zorlukları anlatıyorum. Bazı hikayelerimle savaşta çocukların nasıl acı çektiklerini anlatmaya çalışıyorum. İslamofobiyle mücadele ediyorum. 'İlham' adı altında bir drama serisi yaptım. Bu ilk İslam Amerikan drama serisiydi. Milyonlar tarafından izlendi. Bu sıradan bir Amerikalı Müslüman'ın hikayesi. İlhamı Hz. Muhammed'de bulmasını anlattım. En iyi film, yönetmen ve yapımcı ödülleri aldım. Çok mutluyum ki, hikayelerimi dünyanın birçok ülkesinde insanlar seyrediyorlar. Her gün uyandığımda beni motive eden şey başarılı olmak değil, amacım insanların hikayeleriyle dünyaları değiştirmek. Bütün başarılı kadınları arkasında bir kadın birliği yatar."



"Fark yaratmak istiyorsanız herkes uyuduğu zaman çalışacaksınız"



WNBA'de oynayan ilk kadın basketbolcu Nevriye Yılmaz, Bulgaristan'da dünyaya geldiğini ve çok küçük yaşta basketbola başladığını dile getirdi.



"Basketbolcu olmasaydın ne olurdun?" sorusuna cevap veremediğini, tekrar dünyaya gelse yine basketbolcu olmak istediğini ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bitmeyen bir basketbol aşkım vardı. Buralara gelmeyi hayal ediyordum ama ummuyordum. 24 yıl basketbol oynadım. 20 yıl Milli Takıma hizmet verdim. 10 yıl takımda kaptanlık yaptım. Olimpiyatlara katılan ilk Türk takımıyız. Takım halinde yaptığımız başarılarımız var. Hikayemde en büyük zorluğum, 2 kere bel fıtığı ameliyatı olmam. Kariyerimin en güzel zamanı ikinci ameliyatımdan sonra oldu. Şimdi antrenörlük yapıyorum. Fark yaratmak istiyorsanız herkes uyuduğu zaman çalışacaksınız. Türk kadınının güçlü bir sembolü olarak görüyorum kendimi."



Piyanist Nehir Özzengin, piyanoya 4,5 yaşında başladığını dile getirerek, başarıları içerisinde kendisini en çok mutlu edeni şöyle anlattı:



"Geçen yıl kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusunda bir kısa film çekilmişti. Ben de Türkiye'den seçilen 6 kız çocuğundan biri olmuştum. Film, sosyal medyada yayımlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra bir sürü kız çocuğu benimle iletişime geçti. Beni örnek aldığını, müzik aleti çalmaya başlayanlar olduğunu söyleyenler oldu. Benim için gurur vericiydi."



Mimar Ayşe Ören, çocukluğunda astronot olmanın hayalini kurduğunu ancak olamadığını dile getirerek, katılımcılara "uzay mimarlığı"na uzanan kariyer yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.



Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, panelistlere günün anısına plaket takdim etti.



Öte yandan, zirve kapsamında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan 30 sultandan izler taşıyan Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

