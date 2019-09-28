3. İzmir Körfez Festivali yelken yarışlarıyla başladı

Bu yıl üçüncü kez sahne alan İzmir Körfez Festivali renkli görüntülerle başladı. Ekibinin tamamı sadece kadın yarışçılardan oluşan Cygnus teknesi ile yarışlara katılan Başkan Soyer, iddialı mesajlar verdi.

Üç yıldır büyük bir ilgiyle takip edilen İzmir Körfez Festivali ve festivale heyecan katan yarışlar başladı. İzmir Arkas Körfez Yarışı ile Karşıyaka Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen yelken yarışlarının yanı sıra kano ve kürek yarışlarıyla da İzmir Körfezi şenlendi. Festival kapsamındaki rekabet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlangıç düdüğünü çaldığı kano yarışlarıyla başladı. Körfez Festivali Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.

İzmir Körfez Festivali uluslararası olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) işbirliğiyle düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı öncesinde Bergama Vapuru'nda bir basın toplantısı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer'in katıldığı toplantıda festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası çapta düzenlemesi yönündeki çalışmalara vurgu yapıldı.

Yarışlara 47 tekne, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve 160 hareketli salma sınıfında (centreboard) sporcu katılıyor. İzmir için çok güzel bir gün yaşandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de yarışlara bizzat katılacak olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi. Kadınların spor yapmaya özenmesini ve daha çok kadının yelken yapmasını özendirmek ve konuya dikkat çekmek için kadın yarışçılarla yarışmayı tercih ettiğini belirten Soyer şöyle devam etti: "Körfez bugün o hep arzuladığımız görüntülere sahne olacak. Sadece 3-4 gün değil Körfez'in her gün böyle yelkenlilerle dopdolu olmasını istiyoruz. Bu festivalin amacımıza büyük katkı sağlayacağına ve hedefimize birkaç yıl içinde tam anlamıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle olursa kentin ekonomik anlamda gelişeceğini de düşünüyorum. Seneye bu festivali uluslararası hale getiriyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hikayeyi büyütmeye devam edeceğiz."

Bu sadece bir festival değil

Yelken sporunun sadece sahilde yaşayanların yapacağı bir spor olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen Tunç Soyer, "Arka sokaklardaki çocukların da denizle buluşmasını sağlamak zorundayız. Hepimize iş düşüyor. Biz o çocukları denizle, yelkenle ne kadar çok buluşturabilirsek kentin refahını da o kadar büyüteceğiz. Buna sadece bir festival olarak bakmıyoruz" diye konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise "Sayın başkanımız ve Yelken Federasyonu'yla aynı hayalleri paylaşıyoruz. Böyle uyumlu bir ekiple karşımıza çıkacak tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren sürprizlerle karşınızda olacağız. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarış benim için çok önemli çünkü gelecekte görmek istediğimiz İzmir'i birkaç günlüğüne de olsa yaşıyoruz. Yelkenleri, denizde spor yapanları, kanoları, çocukları görüyoruz. Hayalim benim çocuklarımın ve onların çocuklarının Avrupa'da olduğu gibi körfezle iç içe yaşamaları; kafalarını kaldırdıklarında yelkenlileri görmesi. Ümit ediyorum ki bu yarışlar daha sık olur, sadece yarış için değil keyif için de yelken yapan insanlarla dolar körfez. Bunun için şehir içinde yelkenliler için bağlama noktalarının artırılması gerekiyor. O zaman yabancı tekneleri de buraya davet edip, Körfez ve çevresinde yelken yapmalarını sağlarken aynı zamanda İzmir ve çevresini tanıtmak için elimize fırsat geçecektir. Bu yolda bize destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Yelken Federasyonu'na EAYK'a ve buraya gelip körfezi renklendiren yelkencilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

EAYK Başkanı Akif Sezer de festivalin uluslararası boyuta taşınması için harekete geçtiklerini belirterek, bu alandaki önemli şampiyonaları İzmir'e taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Soyer de yelken açtı

Onlarca yatın mücadele ettiği İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda bu yıl sürpriz bir yarışmacı vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu zorlu yarışa katılan ekipler arasında yer aldı. Tamamı kadın yarışçılardan oluşan Cygnus teknesine destek vermek üzere ekibe katılan Başkan Soyer, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Körfez'de görsel şölen

İzmir Körfezi Festivali kapsamındaki yarışlar Gündoğdu'da kurulan Hilltown Seyir Terası, Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arası, Göztepe Vapur İskelesi, Konak Pier ve Konak Vapur İskelesi'ne kadar olan bölge ile Alaybey'den Bostanlı Vapur İskelesi'ne uzanan sahil boyunca izlenebiliyor. İzmirliler, #İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez'in renkli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak festival etkinliğini dünyaya duyuruyor.

Şampiyon Pazar günü belli olacak

İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın galibi iki günlük zorlu mücadelenin ardından 29 Eylül Pazar günü belli olacak. Şampiyonlar kupasını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas'ın ellerinden alacak. Festival aynı akşam düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak.