3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek
08.03.2021 13:47
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 3. Kademe Kick Boks Kıdemli Antrenör Kursu'nun 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, 3. Kademe Kick Boks Kıdemli Antrenör Kursu'nun 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.
Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisindeki 'kurs başvurusu' üzerinden yapılacaktır." denildi.
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