3 kadın hırsız keşif yaparken yakalandı - Son Dakika

3 kadın hırsız keşif yaparken yakalandı
YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 hırsızlık zanlısı keşif yaptıkları sırada polis tarafından yakalandı.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi şahısları keşif sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Polis, 3 kadının 5 ayrı adresten hırsızlık olayının firari şüphelileri oldukları tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların Yalova dışından gelerek keşif çalışması yaptığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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