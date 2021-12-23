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3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı - Son Dakika

3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı

23.12.2021 11:40
3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı

Esenyurt'ta bir markete giren 3 kadın, soğukkanlı bir şekilde raflardan çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta bir markete giren 3 kadın, soğukkanlı bir şekilde raflardan çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı. Markette yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın markete girdi. Alışveriş yapar gibi raflardaki ürünlerin bazılarını teker teker yanlarında bulunan torbalara doldurmaya başladı. O sırada marketteki elektriklerin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar, mağaza personelinin dikkatinden kaçarak, müşteri giriş kapısından çaldıkları ürünlerle beraber hızla uzaklaştı. Elektriklerin geri gelmesiyle raflardaki ürünleri kontrol eden mağaza personeli durumu fark etti. Güvenlik kamerasından, markete gelen 3 kadının raflardaki ürünleri çaldığını gören personel, olayı polise bildirdi. Ekipler, 3 şüpheli kadınının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kilolarca yağ, bal, bulaşık deterjanı çalındı

Reyonlarda gözüne kestirdikleri ürünlerden, 5 paket tablet bulaşık deterjanı, 5 adet 850 gram bal, 2 adet 18 litre yağ, 3 kilogram tavuk, 2 kilogram kıyma, 3 konserve salça, 3 paket helva, 5 adet fındık ezmesi çalan 3 kadın hırsız, bu kadarına pes dedirtti.

Marketteki hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bir markette yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren 3 kadının raflardaki ürünlerin bazılarını teker teker yanlarında getirdikleri torbalara doldurduğu, alışveriş yapar gibi raf aralarında gezindikleri ve çaldıkları ürünlerle birlikte marketin giriş kapısından çıktıkları görüldü.

O anları anlatan Market Müdürü Yusuf Avşar, "Mağazamızda 2 saat önce elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesiyle kasalar arıza yaptı. Benim kasaya geçmemi fırsat bilen 3 kadın hırsız mağazaya girip yüklü miktarda bal, çokokrem, kıyma, tavuk, yağ, çay, salça, bulaşık tableti gibi ürünleri toplayıp götürmüşler. Elektrik geldikten sonra mağazayı gezdiğimiz zaman ürünlerin eksik olduğunu fark ettik. Kamerayı inceledik. Yüzleri görünüyordu. Polise de verdik görüntüyü. Biri personeli oyalarken, diğeri giriş kapısında müşterinin içeri girmesiyle dışarı çıkıyor. Personel dışarıya çıktığı zaman hırsızları göremiyor" dedi. - İSTANBUL

3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı
3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı

İstiklal Mahallesi, Türk Lirası, alışveriş, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kadın hırsız marketten çaldıkları yaklaşık 4 bin TL'lik ürünle kayıplara karıştı - Son Dakika
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