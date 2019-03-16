Son Dakika Haberleri: 3 Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

3 Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

12 dakika önce

Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü.

Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın, ölümden kıl payı kurtuldu. Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerindeki bir bahçede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, topraktaki kayma nedeniyle bahçenin duvarı bir anda çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı. Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]