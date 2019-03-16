3 Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü.

Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın, ölümden kıl payı kurtuldu. Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerindeki bir bahçede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, topraktaki kayma nedeniyle bahçenin duvarı bir anda çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı. Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

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