3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı - Son Dakika

3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yardım istedikleri kadının evinden 700 euro çalan 3 kadın yakalandı.

3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yardım istedikleri kadının evinden 700 euro çalan 3 kadın yakalandı.

Çomak köyüne gelen 3 kadın, Hatice Aslan'dan yardım istedi. Kapıyı açan Aslan, evine aldığı kadınların su istemesi üzerine mutfağa gitti. Bu sırada kadınlar, Aslan'ın cüzdanındaki 700 euroyu çaldı. Kadınların evden ayrılmasının ardından cüzdanını kontrol eden Hatice Aslan, parasının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma, köyden ayrılan İmhan A., Zeynep P. ve Zilan P.'yi yakaladı. 3 kadın gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 700 euro ise Hatice Aslan'a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı
3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı - Son Dakika

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