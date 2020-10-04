3 kadın, yardım istemek için gittikleri evden hırsızlık yaptı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yardım istedikleri kadının evinden 700 euro çalan 3 kadın yakalandı.

Çomak köyüne gelen 3 kadın, Hatice Aslan'dan yardım istedi. Kapıyı açan Aslan, evine aldığı kadınların su istemesi üzerine mutfağa gitti. Bu sırada kadınlar, Aslan'ın cüzdanındaki 700 euroyu çaldı. Kadınların evden ayrılmasının ardından cüzdanını kontrol eden Hatice Aslan, parasının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma, köyden ayrılan İmhan A., Zeynep P. ve Zilan P.'yi yakaladı. 3 kadın gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 700 euro ise Hatice Aslan'a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.