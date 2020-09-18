Yolda kalan araca 3 belediye işçisi kadın yardım etti - Son Dakika

Samsun'da otomobili istop ederek trafikte kalan sürücünün tüm çabalarına rağmen çalışmayan arabayı en son iterek yol kenarına çekmek kalınca yardımına parklarda çiçeklendirme işlerinde çalışan kadınlar koştu.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkı mevkisinde bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle istop etti. Sürücünün tüm uğraşlarına rağmen araç çalışmadı. Çareyi aracı iterek çalıştırmakta arayan sürücü, bunda da yetersiz kaldı. Bu sırada caddede trafik oluştu.

YARDIMINA 3 KADIN KOŞTU

Sürücünün yardımına, Atatürk Parkı'nda çiçeklendirme işinde çalışan 3 kadın koştu. Koşarak yardıma giden 3 kadın, erkek bir sürücünün kullandığı aracı Cumhuriyet Meydanı'na kadar itti. Kadınların bu davranışı görenlerin takdirini topladı.