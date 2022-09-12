3 kadına sarkıntılıkla cinsel saldırı sanığına 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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3 kadına sarkıntılıkla cinsel saldırı sanığına 18 yıla kadar hapis istemi

12.09.2022 12:17
3 kadına sarkıntılıkla cinsel saldırı sanığına 18 yıla kadar hapis istemi

ANKARA'da, gece takip ettiği 3 kadına sokak ortasında sarkıntılık yaparak cinsel saldırıda bulunan Savaş Metin'e (40) 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da, gece takip ettiği 3 kadına sokak ortasında sarkıntılık yaparak cinsel saldırıda bulunan Savaş Metin'e (40) 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çankaya ilçesindeki Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde 5 Ağustos gecesi F.Z.E. (32) ile N.A. (32) adlı kadınlara farklı yerlerde sarkıntılıkla cinsel saldırıda bulunarak kaçan, 6 Ağustos gecesi de N.B. (25) adlı kadını takip edip, başına vurarak yere düşürdükten sonra sarkıntılıkla cinsel saldırıda bulunan Savaş Metin, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Metin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş Metin hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'basit yaralama' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede Metin'in, geceleri farklı zamanlarda kadınları takip ettiği ve yalnız kaldıkları sırada yanına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunduğu yer aldı. Savaş Metin'in, üzerine atılı suçu 3 müştekiye karşı ayrı ayrı işlediği kaydedilerek, cezalandırılması talep edildi. Savaş Metin, Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.


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Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kadına sarkıntılıkla cinsel saldırı sanığına 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 3 kadına sarkıntılıkla cinsel saldırı sanığına 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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