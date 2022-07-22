3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş - Son Dakika
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3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş

22.07.2022 14:25

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinde Ayşe Aloğlu (75), Fatma Keçekülah (63) ve Zekiye Kayabaş'a (64) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Turgut K.'nin (22), 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinde Ayşe Aloğlu (75), Fatma Keçekülah (63) ve Zekiye Kayabaş'a (64) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Turgut K.'nin (22), 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Birbirlerine komşu olan 3 kadının ise sahile gezmeye gittikleri belirtildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ile Zekiye Kayabaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kadının da yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aloğlu, Keçekülah ve Kayabaş'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Turgut K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Turgut K.'nin 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, aracı da ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı.SAHİLE GEZMEYE GİTMİŞLERBirbirlerine komşu olan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'ın gezmek için sahile giderken kazanın yaşandığı belirtildi.Kadınların cenazeleri bugün yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Fatma Keçekülah'ın cenazesinin Antalya'nın Elmalı ilçesinde, diğerlerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kumluca, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş - Son Dakika

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